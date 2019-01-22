Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan 47 yaşındaki U.G.'ye kepçenin ekskavatör kupasının ön dişleri çarptı. Vücuduna aldığı darbe sonucu yaralanan U.G. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA