Kepez Belediyespor il üçüncüsü oldu

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, DSİ Sporu 3-1 yenerek, Antalya 3'üncüsü oldu.

Antalya Yerel Ligler Genç Kızlar Voleybol Kategorisinde, Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Spor ile karşılaştı. Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Sporu 3-1 yendi. Filenin sultanları, DSİ karşısında sağladığı 3-1'lik skor ile Antalya 3'üncüsü oldu.

Kaynak: İHA