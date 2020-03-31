Kepez kültür sanat hizmetini evlere taşıdı

'Evde kal, sanatla kal" mottosu ile yola çıkan Kepez Belediyesi, Dokuma Modern Sanatlar Galeri'ndeki ressam Zuhal Başbuğ'un "Anadolu'da Kadın" adlı güncel resim sergisini sosyal medya aracılığıyla sanatseverlerin evlerine taşıdı.

Kepez Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle gezilemeyen güncel sergileri sosyal medya aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunuyor. "Evde kal, sanatla kal" mottosu ile yola çıkan Kepez Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Modern Sanatlar Galerisi'ndeki güncel sergilerin eserlerini paylaşıyor. Kepez Belediyesi, ressam Zuhal Başbuğ'un "Anadolu'da Kadın" konulu resim sergisindeki eserleri de sanatseverlerle paylaştı.

"Evden çıkmıyoruz, sanattan ayrı kalmıyoruz"

Genellikle kadın figürüne yer vererek, ağırlıklı olarak figüratif kompozisyonlu çalışmalar gerçekleştiren ressam Zuhal Başbuğ'un eserleri önümüzdeki günlerde de Kepez Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle paylaşılmaya devam edecek. Kepez Belediyesi'nin, sosyal medya hesaplarından sanatın önemine değinilen paylaşımında, "Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz ama sanattan ayrı da kalmıyoruz. Sergileri gezemiyorum diye üzülmeyin. Güncel sergilerimiz de yer alan eserleri sizlerle sosyal platformda paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın" ifadeleri yer aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de sosyal medya hesaplarından hemşehrilerini sanatla buluşturan, belediyenin Modern Sanatlar Galerisi yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA