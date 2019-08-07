Kepez’de denetlemeler sıklaştırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırın, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerleri ile kasapları denetledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, ilçede unlu mamül ve tatlı üretim imalathaneleri başta olmak üzere, dağıtım ve satış yerlerine gerçekleştirdiği denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler, kurban bayramı öncesi ekmek gramajından, imalathanelerin temizliğine, işyeri ruhsatından kaldırım işgaline kadar birçok işyerine denetim gerçekleştirdi.

İmalathanelerde sıkı denetim

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı siparişi alan imalathanelerde yaptığı denetimlerde, iş yerlerinde çalışanların ve çalışma alanlarının hijyen kuralları ile gıdaların saklama koşullarının uygunluğunun kontrol etti. Denetimlerde, tatlı ve ekmeklerde kullanılan malzemelerin nitelikleri ve uygunluk dereceleri ile çalışanların sağlık portörlerine dikkat edildi.

Kasaplarda denetlendi

Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nda sıkça kapısı çalınan kasapları da denetledi. Kasaplarda da çalışanların ve çalışma ortamlarının hijyenine, et ürünlerinin saklama koşullarına ve fiyat etiketi olup olmadığına bakıldı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulanırken, müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelere de teşekkür edildi.

Mutlu bayram için tedbir

Her yıl olduğu gibi bu bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezlilerin huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Kepezlilerin aldığı ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretimi konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Tütüncü, "Vatandaşların gönül rahatlığıyla güzel bir bayram geçirmesi için zabıta ekiplerimiz gereken özveriyi gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA