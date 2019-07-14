Kepez’de mesleki eğitim kursları

Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocuk ve gençlere İngilizce, bilgisayar, Kuran-ı Kerim, resim, gitar ve satranç eğitimleri vermeye başladı.

AKMEK'in çocuk ve gençlerin kendilerini geliştirmesi için açtığı yaz dönemi kursları 6 branşta açıldı. AKMEK Sakarya Kurs Merkezi'nde başlayan kursların ilk etabına bu yıl 7-14 yaş arası 530 kursiyer katılım gösterdi.

İngilizce, bilgisayar, Kuran-ı Kerim, resim, gitar ve satranç olmak üzere 6 branşta açılan kurslar, Kepezli çocukların yaz tatilini aktif ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak. Tatil boyunca etap etap devam edecek olan yaz kursları, talebe göre ilçedeki diğer AKMEK kurs merkezlerinde de açılacak. Kepez Belediyesi bünyesindeki AKMEK'in kurs merkezleri yılın 12 ayında ilçe sakinlerine de ücretsiz olarak hizmet veriyor. Çeşitli kurslar ile farklı yaş gruplarına hitap eden AKMEK, açtığı iş garantili kurslarla ilçenin 20 noktasında hizmet vererek, çok sayıda kursiyere iş kapılarını araladı.

Kaynak: İHA