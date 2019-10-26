Kepez’de Offroad heyecanı başladı

Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, Kepez Offroad Pisti'nde start aldı. Pilotların kıyasıya mücadele edecekleri yarışlar 2 gün sürecek.

Kepez Belediyesi'nin destekleri, Antalya Offroad ve Motorsporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları başladı. Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete kazandırdığı Varsak Bölgesindeki Offroad Pisti'nde start alan yarışlar, 2 gün boyunca Antalyalılara heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışmanın ilk günü ekipler, 2014 yılında Kepez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla LYRBOTON KOME ismi verilen özel etapta, yarışmanın ikinci günü ise Varsak ismini taşıyan özel seyirci etabıyla yarışacaklar. Seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı parkurlarda, 50 sporcu, 25 Offroad aracıyla yarışacak. Yarışlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kupa töreniyle sona erecek. 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, bu yıl Kadirli ve Osmaniye de düzenlenen ilk iki yarışın ardından kupaya yön verecek.

Kaynak: İHA