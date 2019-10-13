Kepez’de oto drag heyecanı

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, heyecanlı yarışlara sahne oldu.

Hız tutkunları Kepez'de buluştu. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Oto Drag Yarışı'na katılan 12 şehirden 43 otomobil tutkunu, birincilik kupası için kıyasıya mücadele etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Aydın, Konya, Denizli, Sakarya, Isparta ve Antalya'dan gelen yarışçılar, ilk gün sıralama için yarıştı. İkinci gün ise ikişerli olarak start alarak, en kısa sürede 400 metreyi tamamlamayı hedeflediler.

Kepez'de nefesler tutuldu

Yaklaşık 3 saat boyunca yarışları izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, izleyicilere ve yarışçılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Motor sporlarının merkezi olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Başkan Tütüncü, önümüzdeki hafta farklı bir kültürel etkinlik, sonrasında da moto drag yarışlarında yine bir araya geleceklerini müjdeledi. Farklı şehirlerden gelen misafirlerin buradan Gaziantep'e ve İzmir'e kadar hız tutkunlarına hitap eden böylesi bir pistin olmadığından yakındıklarını belirten Tütüncü, daha güzel etkinliklerde sık sık beraber olmak istediklerini söyledi.

Ulusal başarılar hedefleniyor

Hayatın çok boyutlu bir olgu olduğunu hatırlatan Tütüncü, güzel ortamlarda, farklı hobilerin çatısı altında buluşmanın ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi. Tütüncü, "Bu tip etkinliklerle daha sık beraber olacağız. Önümüzdeki sürelerde motor sporlarında ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA