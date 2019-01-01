Kepez’de yılın son doğum günü

Kepez Belediyesi'nin spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören Aralık ayı doğumlu 103 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı hakan Tütücü ile birlikte kesti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor okullarında ve etüt merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin doğum günlerini kutlamak için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlamasına katıldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen toplu doğum günü etkinliğinde Aralık ayı doğumlu Kepez Belediyespor'dan 53 ve belediyenin etüt merkezlerinden 50 öğrencinin doğum günü kutlandı. Salon fuayesinin süslendiği, kostümlü animatörlerin ve yüz boyama etkinliğinin yapıldığı kutlamada öğrenciler canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdiler.

Geleceğe güçlü yürüsünler

Aralık ayı doğumlu çocukların mutlu gününe ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bizim bir araya gelmelerimiz, her zaman karşılıklı olarak birbirimizi mutlu etmeyi sonuçluyor" dedi. Yıl boyu o ay içinde doğanların doğum günlerini kutlama geleneğini sürdürdüklerini belirten Tütüncü,"Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek, hatıralarında yer edinmek, onları geleceğe daha güçlü taşımak için, kendilerini önemli hissettirmek. Bu amaçla yaptığımız doğum günleri 2018'de çok renkli geçti. İnşallah onlar geleceğe güçlü yürüsünler, iyi bir eğitimin neticesinde hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alsınlar. Onların bu yolculuklarında her zaman yanlarında olalım, destekleyelim. Onlarda geriye dönüp baktıklarında velileriyle, yaşadıkları şehir ile gurur duysunlar."dedi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından dev yaş pastayı Aralık ayı doğumlu 103 çocukla beraber kesti.

Kaynak: İHA