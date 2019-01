Kepez’den ihtiyaç sahiplerine yardım

Kepez Belediyesi 18 bin 289 kişiye giysi, 21 kişiye soba, 470 kişiye yakacak, 4 bin 7 kişiye gıda, 192 kişiye de eşya yardımında bulundu. Kepez Belediyesi, 333 ev, bin 168 cami ve ilçedeki tüm okulların da temizliğini üstlendi.

Kepez Belediyesi, 2018 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Giysi yardımından, yakacak yardımına, sobadan, gıdaya kadar vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan Kepez Belediyesi, 2018 yılında 18 bin 289 kişiye giysi, 470 kişiye yakacak, 21 kişiye soba, 4 bin 7 kişiye gıda ve 192 kişiye de eşya yardımında bulundu. Kepez Belediyesi, 2018 yılında 333 ev, bin 168 cami ve ilçedeki tüm okullarında temizliğini üstlendi. İhtiyaç sahiplerinin her daim yanı başında olan ve her türlü ihtiyaçlarına koşan belediye, ilçesinin baş tacı 65 yaş üstü ve kimsesizlere de evde bakım ve sağlık hizmetinden, ev temizliğine kadar her türlü hizmeti götürdü.

"Her mutluluk çalışma azmi verdi"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2009 yılında göreve geldiğimizde biz hemşehrilerimize belediyeciliğin ötesinde hizmetler götüreceğiz demiştik. Bu anlayışla hemşehrilerimizin her daim yanlarında, gözümüz, kulağımız da mahalle mahalle tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerimizin üzerinde oldu. Onların mutluluğu bize daha çok çalışma azmi verdi" dedi.

Kaynak: İHA