Kepez’den işitme cihazı desteği

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle duyma engelli 19 kişiye işitme cihazı hediye edildi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle "Kepez'de duymayan" kalmayacak projesi başlattı. Duyma engelli 17'si öğrenci 19 kişiye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman, Kulak İşitme Cihaz Uygulama Merkezi sahibi İlkay Turhan'ın katılımıyla işitme cihazları verildi. Başkan Tütüncü, önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan herkese işitme cihazı tedarik edebilecekleri yeni bir döneme girdiklerini söyledi. İşbirliği yaptıkları firma ve sponsorlara teşekkür eden Başkan Tütüncü, "Geçen yıl açılışını yaptığımız Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018 yılının en iyi adımlarından biri oldu. Bir çok sosyal projeyi tek çatı altında koordine edebilme imkanı sağlayan merkez, gün geçtikçe güçlenerek daha fazla insana fayda sağlıyor" dedi.

Kepez Belediyesi'nin özel bireylerin hayata tutunabilmeleri için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Tütüncü, "Hemşerilerimin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu bizim yasal sorumluluğumuzdur. Ya da değildir, gibi ayrımın ötesinde, hemşerilerimizin her şekilde mutluluğunu temin etmeye çalışıyoruz. Sınırsız bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya çok büyük önem verdik" diye konuştu.

İşitme engellilerin gönülleriyle, hisleriyle duyduğunu belirten Tütüncü, "Esas engel her zaman kalplerdedir. Nice kulağı açık olanlar var ki, onlar duymazlar. Ama benim kardeşlerim gönülleriyle, hissiyatlarıyla duyuyorlar" dedi.

Kaynak: İHA