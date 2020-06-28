Kepez’e devasa yollar

Kepez Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Varsak bölgesini, Masa Dağı'ndan Antalya Bulvarı'na bağlayan yolun inşasında şu ana kadar 1000 kamyona yakın kaya kırılırken, yaklaşık 4 bin kamyon da hafriyat kullanıldı.

Bugüne kadar 1000 km.den fazla yol açan Kepez Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle kalker kayaçların yoğun olarak bulunduğu Masa Dağı bölgesinde zorlu yeryüzü şekillerini ortadan kaldırarak, devasa yollar inşa ediyor. Masa Dağı bölgesinin Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında, büyük kayaçlar peynir kalıbı gibi kesilerek, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Bulvarı açılmıştı.

Masa Dağı'ndan Antalya'ya bir yol daha

Kepez Belediyesi, kendi imkânlarıyla Masa Dağı'nın kuzey kısmında şehir içi ulaşımı rahatlatacak bir yol yatırımı daha gerçekleştiriyor. İş makinelerini kullanan operatörler, bu yolun yapımında da bölgenin zorlu coğrafi şartlarıyla mücadele ediyor. Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergâhından Antalya Bulvarı'na bağlayan yolun; doğu ve batı bölümlerini açabilmek için iş makineleriyle büyük kayaçlar kırılıyor ve derin vadiler hafriyatla dolduruluyor.

1000 kamyon kaya, 4 bin kamyon hafriyat

İş makineleri operatörleri, özellikle yolun doğu kısmında 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarını ve vadi engelini ortadan kaldırmak için yoğun emek harcıyor. Ekskavatör operatörleri, bölgede şu ana kadar 1000 kamyona yakın kaya kırdı. Yolun, 6244 Sokak'a bağlanmasının önündeki son engel olan vadinin doldurulması için de bugüne kadar yaklaşık 4 bin kamyon hafriyat kullanıldı.Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun yapımını yaz döneminde tamamlamayı planladıklarını ifade ettiler.

"Kendi imkanlarımızla yol yapmak büyük başarı"

Geçtiğimiz günlerde yolun yapımını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Varsak'ı, Masa Dağı'na bağlayan, şehir içi trafiği rahatlatan ve bölgemize değer sağlayan çok önemli bir bulvar açıyoruz. Bu bulvarın inşaatını, müteahhide vermek, ihale yapmak yerine tamamıyla kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. Ekibimle gurur duyuyorum."

Bölgesine değer, şehir içi ulaşıma kolaylık sağlayacak

Çevresindeki imar parsellerine yatırım yapılmasını hızlandıracak olan yeni yol, Masa Dağı'nı, iki büyük bulvara bağlayacak. Şehir içi ulaşımının rahatlamasına katkı sağlayacak olan uzunluğu 3 bin metre, genişliği 20 metre olan yol, batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkânı sağlayacak.

Kaynak: İHA