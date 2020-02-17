Kepez’in güreşçilerinden 9 madalya

Kepez Belediyesi'nin Güreş Takımı sporcuları Grekoremen İl Birinciliği müsabakalarında 9 madalya alarak, turnuvaya damga vurdu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12-13 Yaş Grekoremen İl Birinciliği Müsabakalarında Kepez'in güreşçileri madalya üstüne madalya kazandı. Antalya İl Şampiyonası Müsabakası'nda güreş tutan 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreşte 62 kiloda yarışan Tunahan Sarı, 34 kiloda Şafak Damar altın madalya alırken, 57 kiloda Mehmet Kağan Dönmez, 34 kiloda Bırak Kıran, 41 kiloda Durmuş Enes Çaylı gümüş, 57 kiloda Taha Kayra Sak, 68 kiloda Veysel Çayır, 68 kiloda Berkant Pınarbaşı, 26 kiloda Osman Ege Özdemir bronz madalyanın sahibi oldu. Kepez Belediyespor Kulübü Güreşçileri, aldıkları 9 madalya ve derece ile yüzleri güldürdü. Kepez'in ilk üçe giren güreşçileri Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İHA