Kepez’in konukevi sağlık çalışanlarına sıcak yuva oldu

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına kapılarını açan Hasta Yakınları Konukevi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuk evinin bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına sıcacık bir yuva olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Hasta Yakınları Konukevi'ni ziyaret etti. Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarını ağırlayan Hasta Yakınları Konukevi'nde incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, pandemi kahramanlarına hizmet veren konukevi personeline de teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dünya olarak çok önemli bir süreçten geçildiğini söyledi.

Pandemi kahramanları

Kepez Belediyesi olarak 20 Mart'tan itibaren belediyenin bütün sosyal tesislerinin sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Bu süreçte pandeminin en önemli kahramanları sağlık çalışanlarımızdı. Bu kahramanlarımız evlerine her hangi bir enfeksiyon taşıma kaygısıyla evlerinden ve ailelerinden bir süre uzak kalmak zorunda oldular. Bizde, bu zor süreçte 5 yıldızlı otel konforundaki Hasta Yakınları Konukevi'nin kapılarını sağlık çalışanlarımıza açtık" dedi.

Sağlık çalışanlarına sıcacık yuva

Kepez Belediyesi'nin Hasta Yakınları Konukevi'nin sağlık çalışanlarına sıcacık bir yuva olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Konuk evimiz sağlık çalışanlarımızı hala misafir ediyor ve misafir etmeye de devam edecek. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Bütün kalbimizle, sağlık kahramanlarına hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ziyareti sırasında belediye meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.

Kaynak: İHA