Kepez’in mobil hizmetleri Gündoğmuş’ta

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, Gündoğmuş'ta hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi, sağlık, kültür ve bilim hizmetlerini Antalya'nın dört bir tarafına ulaştırıyor. Kepez Belediyesi'nin Antalya'nın ilçelerine hizmet götüren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, Gündoğmuş'ta hizmet veriyor. Kepez Belediyesi'nin Gündoğmuş Cumhuriyet Meydanındaki hizmetlerinden ilçe sakinleri 15 Eylül Cuma gününe kadar yararlanabilecek. Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı'da Gündoğmuş'un çocuk ve gençlerini bilimle buluşturdu. Bilim ve Teknoloji Tırı, çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerinde ilgi odağı oldu.

Gezici Mobil Sağlık Tırı'nda neler var?

Göz sağlığı taraması ve kanser taraması gerçekleştiriliyor. Göz sağlığı taramasında; göz numara ölçümü ve göz tansiyonu, Kanser Taramalarında; meme (40-69 yaş), rahim ağzı (30-65 yaş) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş) taraması yapılıyor.

Bilim ve teknoloji tırında neler var?

Yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İha yer istasyonu, Hologram teknolojileri bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)