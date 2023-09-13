Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, İbradı'da hizmet veriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, İbradı'da hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi'nin mobil sağlık hizmetleri Akseki'den sonra İbradı'ya da ulaştı. Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı, İbradı'da hizmet veriyor. Kepez'in mobil hizmetlerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gezici Mobil Sağlık Tırı'ndaki göz sağlığı taramasında; göz numara ölçümü ve göz tansiyonu, kanser taramalarında; meme (40-69 yaş), rahim ağzı (30-65 yaş) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş) taraması gerçekleştiriliyor.

Çocuk ve gençlerden yoğun ilgi

Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı'da İbradı ilçesinde çocuk ve gençlere bilim aşıladı. Çocuk ve gençler Bilim ve Teknoloji Tırı'nı gezerek, yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İha yer istasyonu, Hologram teknolojileri hakkında bilgi sahibi oldu.

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilim taşıyan Bilim ve Teknoloji Tırı,18-19 Eylül Manavgat, 20-21 Eylül Alanya, 22 Eylül Gazipaşa ilçesinde vatandaşlara hizmet verecek.

Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da

Kepez’in mobil hizmetleri İbradı’da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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