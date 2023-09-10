Kepez’in sağlık ve kültür hizmeti Akseki’de

Kepez Belediyesi'nin gezici sağlık merkezi ve gezen kütüphanesi "OKUBÜS" 11-12 Eylül'de Akseki'de olacak.

Kepez Belediyesi, hizmetlerini Antalya'nın ilçelerine de taşıyor. Kepez Belediyesi'nin gezici sağlık merkezi ve gezen kütüphanesi "OKUBÜS" 11-12 Eylül'de Akseki'de olacak. Akseki Kent Meydanı'nda Gezici Sağlık Merkezi göz taraması ve kanser taraması hizmeti verecek. Aynı tarihte Kepez'in gezen kütüphanesi "OKUBÜS'te Akseki'nin çocuk ve gençlerini kitapların gizemli dünyasında ağırlayacak.

Mobil sağlık merkezi

Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi, içinde adeta küçük bir sağlık merkezi barındırıyor. Kepez'in mahallelerini ve Antalya'nın birçok ilçesini gezen Mobil Sağlık Tırı, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor. Gezici Mobil Sağlık Tırı'ndaki göz sağlığı taramasında; göz numara ölçümü ve göz tansiyonu, Kanser Taramalarında; meme (40-69 yaş), rahim ağzı (30-65 yaş) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş) taraması gerçekleştiriliyor.

OKUBÜS

Antalya'nın gezen kütüphanesi, OKUBÜS'te çocuk kitapları, gençlik kitapları ve yetişkin kitapları bulunuyor. Kitapların yanı sıra satranç, çocuklar için kelime ve zeka oyunları da yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)