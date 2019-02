Kepez Belediyesi, "Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi" kapsamında keşfedilen miniklerle çalışmalara başladı.

Kepez Belediyesi'nin "Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi" kapsamında yapılan taramalarda seçilen yetenekli futbolcu minikler, Kepez Belediyespor'un alt yapısına alınıyor. 2014 yılında başlayan ve 5. yılına giren projede; 2018-2019 öğretim yılında, ilçedeki 60 okulda 16 bin 683 öğrenci arasından yapılan taramalarda keşfedilen 541 yetenekli çocuk eğitim alıyor. Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla forma dağıtılan 541 çocuk, eğitim gördükleri sahaya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün servisleriyle taşınıyor. Özellikle yarıyıl tatilinde antrenörler tarafından dolu dolu bir eğitim programı ile her gün antrenman yapan çocuklar, kulüp oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yetenek taraması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) model programına dâhil ettiği proje kapsamında her yıl Kepez'deki okullarda yetenek taraması yapılıyor. Taramalar sonrasında eğitim programına alınan çocuklar, düzenli olarak her yaş grubuna ayrı ve planlı bir şekilde antrenman yapıyor. Taramalar kapsamında seçilen sporcuların takım ihtiyacını karşılamak amacıyla Kepez Belediyesi bünyesinde, Kepez Belediyespor, Kepez Gençlik, Kepez Poplin ve Kepez Dokuma takımlarına sporcular alınarak profesyonelliğe bir adım atılmış olunuyor. Böylece her yıl yüzlerce genç bu takımlarda forma giyme şansını yakalıyor.

Filiz: "Eğitim küçükten başlamalı"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Antalya Şube Başkanı ve Kepez Belediyespor Profesyonel Futbol Takımı Antrenörü Şakir Filiz, bu tür projelerin Türk sporunu geleceğe taşıyacağını, sporcuların küçük yaşlarda yetenekleri doğrultusunda eğitim görerek teşvik edildiğinde başarının kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Ünlüoğlu: "Kaliteli ve akademik anlayış"

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu da "Kepez Belediyesi'nin modern tesislerinde, kaliteli ve akademik anlayışla yetişmiş çocuklarımız geleceğe güvenle ilerliyorlar. Futbol alt yapısından yetişip profesyonelliğe ilerleyebilecek minikler Kepez'den çıkacak, Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi'ne hayat veren Kepez Belediye Başkanım Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Spora ve sporculara büyük bir katkı sağlayarak gençlerimize doğru yolda ilerleyebilecekleri bir fırsat vermiştir, bu sebeple kendisine aileler adına da tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA