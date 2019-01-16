Kepsut Belediyesi sokak hayvanlarına mama dağıttı

Kepsut Belediyesi bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için çeşitli noktalara mama bıraktı.

Kepsut Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bölgedeki hayvanların beslenmesini sağlamak amacıyla 15 torba mamayı belli noktalara bıraktı. Karın üzerinde yavru bir de köpek bulan ekipler, yavru köpeği elleri ile beslediler.

Kepsut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli Batuhan Aydın ve Süleyman Ali Köseci, "Belediye Başkanımızın talimatı üzerine her gün çeşitli noktalara sokak hayvanları için yem bırakıyoruz. Kepsut Belediyesi olarak bütün bu canlar için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Şu anda bizim vazifemiz bu.. Günde 15 torba sadece bu hayvanları beslemek için dağıtıyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla kış boyunca her gün bu hizmeti vereceğiz. Ben de bir hayvan sever olarak başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA