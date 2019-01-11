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Kepsut’ta aşırı yağış yolu kapattı

Kepsut'un Bektaşlar Mahallesi'nden geçen dere mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan yolu kapatarak trafiği engelledi.

Kepsut’ta aşırı yağış yolu kapattı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde aşırı yağışlardan köy yolları kapandı.

Kepsut'un Bektaşlar Mahallesi'nden geçen dere mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan yolu kapatarak trafiği engelledi.

Kepsut çayı taşkın yaparak kara yolunu kapattı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, belediye ekiplerini taşkın yaşanan mahalleye yönlendirdi. Yağan aşırı yağmurdan çay kenarında bulunan ekili araziler sular altında kaldı. Can ve mal kaybı olmaması vatandaşları sevindirdi.

Kepsut’ta aşırı yağış yolu kapattı

Kepsut’ta aşırı yağış yolu kapattı

Kaynak: İHA

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