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  3. Kepsut’ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kepsut’ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kepsut ilçesine bağlı İsaalan köyünde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kepsut’ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kepsut ilçesine bağlı İsaalan köyünde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın İsaalan kırsal mahallesinde bulunan Arif Sayar'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden alev alan köy evini mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı, Kepsut İtfaiye Grup Amirliği kısa sürede olay mahalline gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden tamamen söndürüldü. Bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın için soruşturma başlatıldı.

Kepsut’ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kepsut’ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

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