Keqiang Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keqiang Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keqiang Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keqiang Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keqiang Chen 18 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈克强 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keqiang Chen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Keqiang Chen'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keqiang Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keqiang Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keqiang Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keqiang Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında HN S. Longmen

Keqiang Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keqiang Chen şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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