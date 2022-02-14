Baskin isminin anlamı nedir, Baskin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!Son dakika! Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi!14 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 14 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıProf. Dr. Burcu Özsoy, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne özel programa katıldıPervin Buldan'ın ardından, HDP'li Hasip Kaplan da muhalefet liderlerine patladı! "Ya.şaklar!"On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022Ker ne demek, TDK'ya göre Ker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yer Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHiç olmadığı kadar cesur! Kalben'den sonra Danla Bilic de tarzını değiştirdi! 'Üçgen' bikinisiyle Yusuf Engin'e karşı adeta "Kaybettiğin kıza dön bir bak" dedirtti!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ker ne demek, TDK'ya göre Ker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ker ne demek, TDK'ya göre Ker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ker kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ker nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ker kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ker ne demek, TDK'ya göre Ker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ker ne demek? Ker TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ker kelimesi. Peki ker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ker nedir, ker kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ker kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ker kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ker kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvvet, kudret

KER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kerli ferli

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT