Ker ne demek, TDK'ya göre Ker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ker ne demek? Ker TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ker kelimesi. Peki ker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ker nedir, ker kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ker kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ker kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ker kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvvet, kudret



KER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kerli ferli

