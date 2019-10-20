Kerbela’da “Erbain” izdihamı

Irak'ın Necef kentinde Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan "Erbain matem günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Necef'te Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan "Erbain matem günü" dolayısıyla törenler düzenlendi. Törende Hz. Ali'nin türbesini ziyaret eden gruplar, daha sonra Kerbela'ya geldi. Türkiye'den törene katılanlar Türk bayraklarıyla Hz. Hüseyin'in türbesini ziyaret etti. Katılımcılar okunan mersiyelerle gözyaşlarına boğuldu. Hz. Hüseyin ve Hz. Abbas'ın türbesinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Irak Ulaştırma Bakanlığı, törene katılımın 25 milyon kişinin üzerinde olduğunu açıkladı. Irak Ordusunun yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA