Kerbela’da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
Kaynak: İHA
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