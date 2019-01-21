Kerç Boğazı'nda gemi yangını (4)

KERÇ Boğazı'nın Rusya kıyısında 2 gemi alevli şekilde yandı. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığını duyurdu.

Interfax ajansı da, patlamanın gemiler arasında yakıt nakli sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen "Kandiy" ve "Maestro" isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönerken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi. Gemilerde bulunan 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu açıklandı. Yangınla birlikte mürettebatın denize atladığı belirtildi. Kazazedelere yardım için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

INTERFAX: GEMİLER ARASINDA YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın "güvenlik prosedürlerinin ihlali" nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.

ROSMORREÇFLOT: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, "Bir veya iki gemide yangın çıktı. Gemiler Tanzanya bayrağı taşıyor. Gemilerden birinde 17, diğerinde 14 kişi var. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kurtarıldı, uyrukları henüz belli değil" ifadeleriyle olay hakkında bilgi paylaştı.

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9'unun Türk vatandaşı ve 8'inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7'si Türk ve 7'si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olayın yaşandığı bölgeye 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.

DHA