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  3. Kerç Boğazı'nda hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri getirildi (1)

Kerç Boğazı'nda hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri getirildi (1)

KERÇ Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

Kerç Boğazı'nda hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri getirildi (1)

KERÇ Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı indi.

DHA

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