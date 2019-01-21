Kerç boğazında yanan gemilerden 30 kişi kurtarıldı

Kerç boğazında Tanzanya bayraklı 2 yük gemisinde yangın çıktı. Gemi mürettebatlarından 30 kişi denize atlayarak kurtulmayı başarırken 1 mürettebatın hala kayıp olduğu açıklandı.

Krasnodar ile Kırım arasında bulunan Kerç boğazında Tanzanya bayraklı gemide çıkan yangın bir diğer gemiye sıçradı. 2 gemide yangın büyüyünce geminin birinde patlamalar meydana geldi. Rusya Federal Deniz Ulaştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada gemilerden atlayan toplam 31 mürettebattan 30'una sahil güvenlik ekipleri botlarla ulaşarak kurtardı. Fakat denize atlayanlardan 1 kişiye hala ulaşılamadığı, kurtarılmayı bekleyen mürettebatın Türk vatandaşı olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. 31 mürettebatın 15'nin Hindistan uyruklu, 16'sının Türk vatandaşı olduğu bildirilirken kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin yangın söndürme ve arama–kurtarma çalışmalarına 10 adet kurtarma ve itfaiye gemisiyle katıldığı, yangın nedeniyle Kerç boğazında deniz trafiğinin ise etkilenmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA