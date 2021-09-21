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Kerde ne demek, TDK'ya göre Kerde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kerde kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kerde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kerde nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kerde kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kerde ne demek, TDK'ya göre Kerde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kerde ne demek? Kerde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kerde kelimesi. Peki kerde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kerde nedir, kerde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kerde kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kerde kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KERDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kerde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kerde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sebze fideliği

KERDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlerideki kerdelerin birinde, üzerine uçuk sarı bir ışık düşmüş bir domates...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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