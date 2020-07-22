Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu, 24 Erzincanspor formasıyla 3. Lig play-off maçında Artvin Hopaspor'a karşı alınan 4-2'lik galibiyette attığı 3 gol ile maça damgasını vurdu. Futbolseverler tarafından yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu merak edilen konu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasara'ya mı transfer oldu? İşte detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başlayan Muhammed, 2013'te Hisarerynspor'un yolunu tuttuktan sonra 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İstanbul ekibinde U21 ve U19 takımlarında forma giyen Kerem, A takımda görev alamadı ve 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti.

2018 yılında Karacabey Belediyespor'a transfer olan ve 35 maçta 3 gol atabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Takımının en önemli hücum silahı olan Kerem, 31 maçta 17 gol kaydetti ve dikkatleri üzerine çekti. Hücumun her bölgesinde forma giyebilen genç isim, özellikle kanat performansıyla öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan Kerem, sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

24 Erzincanspor'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için, geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Galatasaray kulübünden net bir açıklama gelmiş olmasa da alınan bilgilere göre transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formaya imza atacak. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Artvin Hopaspor karşısında gösterdiği 3 gollü performansla Galatasaray taraftarının da gözüne girdi.