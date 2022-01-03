Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi olan Galatasaray, yıldız oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklifin olmadığını ifade etmişti. Sarı-kırmızılı ekibe ilk resmi teklif ise Almanya'dan geldi. Bundesliga'da mücadele eden takımlardan biri olan Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için cimbomun kapısını çaldı.

BİRÇOK ALMAN KULÜBÜNÜN LİSTESİNDE

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki yıldız futbolcu için cimbomun beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu fiyatın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak olan sarı-kırmızılı ekibin kapısını, Alman basınına göre Stuttgart ve Hoffenheim gibi diğer kulüplerin de çalması bekleniyor.. Beklediği fiyatın gelmesi durumunda ise Galatasaray yönetiminin teklifi değerlendireceği belirtiliyor.

DİĞER LİGLERDEN DE İLGİ VAR

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan ve her geçen karşılaşma ile değerini katlayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray karşılaşması ile 32 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol katkısı sağlarken 6 kez de gol pası verdi. Bu performansla dikkat çeken Kerem için Alman kulüplerinin yanı sıra diğer Avrupa liglerinden de tekliflerin olduğu ifade edildi.