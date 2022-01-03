Mübaşeret ne demek, TDK'ya göre Mübaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2022? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar oldu?2022 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210898Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!Öykü Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Instagram adresi ne?3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'deÖzcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

Galatasaray'da bu yıl rüya gibi bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu birçok takımı da peşine taktı. Genç futbolcu başarılı performansıyla göz doldururken, sarı-kırmızılı ekibe de Kerem için ilk resmi teklif ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Genç futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi olan Galatasaray, yıldız oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklifin olmadığını ifade etmişti. Sarı-kırmızılı ekibe ilk resmi teklif ise Almanya'dan geldi. Bundesliga'da mücadele eden takımlardan biri olan Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için cimbomun kapısını çaldı.

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

BİRÇOK ALMAN KULÜBÜNÜN LİSTESİNDE

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki yıldız futbolcu için cimbomun beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu fiyatın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak olan sarı-kırmızılı ekibin kapısını, Alman basınına göre Stuttgart ve Hoffenheim gibi diğer kulüplerin de çalması bekleniyor.. Beklediği fiyatın gelmesi durumunda ise Galatasaray yönetiminin teklifi değerlendireceği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

DİĞER LİGLERDEN DE İLGİ VAR

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan ve her geçen karşılaşma ile değerini katlayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray karşılaşması ile 32 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol katkısı sağlarken 6 kez de gol pası verdi. Bu performansla dikkat çeken Kerem için Alman kulüplerinin yanı sıra diğer Avrupa liglerinden de tekliflerin olduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT