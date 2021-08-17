Giresunspor - Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya mı sevk edildi? | Marcao ne ceza alacak? İşte ayrıntılar...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SALDIRAN MARCAO PFDK'YA MI SEVK EDİLDİ?

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

MARCAO NE CEZA ALACAK?

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

NE OLMUŞTU?

Marcao, dünkü Giresunspor - Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atmıştı. Marcao, bu davranışı dolayısıyla kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Marcao'nun skandal davranışına yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermiş, maç 2-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erse de maça Marcao'nun hareketi damga vurmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'na kafa atmıştı! Skandal hareketi sonrası Marcao'dan ilk açıklama

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