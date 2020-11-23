3'üncü sezonuna devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 27 Mayıs 2021'de final yapacağı ve Vahide Perçin gibi Kerem Alışık'ın da diziye veda edeceği öne sürüldü. Bu sezon biteceği iddia edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlenirken senaryosunu ise Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme alıyor. Peki ATV'nin sevilen dizinde son durum ne? Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

KEREM ALIŞIK, BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının ardından Kerem Alışık'ın da Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği öne sürülmüş ve dizinin final tarihinin 27 Mayıs 2021 olduğu iddia edilmişti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu sezon biteceği ve Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönündeki paylaşımlar sonrası Birsel Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

Birsen Altuntaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Zamanlar Çukurova'nın bu sezon biteceği ve Kerem Alışık'ın ayrılacağı haberlerinin aslı ve de astarı yok. Bu yanlış bilgiler dolaşıp duruyor. DM'de aynı mesajları okumak içimi şişirdi. Doğru olurdu zaten ben şimdiye kadar yazmış olurdum."

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.

Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.

Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.

2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.

12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.

Aldığı ödüllerden bazıları:

2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu

Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık

Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu

2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"

Şiir Kitapları:

Kerem Misali

Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim

Filmleri :

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)

2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)

2011 - Kara Murat Moranın Ateşi

2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Mühim Olan Aşkımız

2005 - Horoz Sedat

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2003 - A.G.A (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 - Günah (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 - Günah (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak

2000 - Kumru

2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)

2000 - Dansöz (sinema filmi)

2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)

1999 - Hicran (TVDizisi)

1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)

1998 - Mualla (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

1997 - Ah Nalan Ah

1995 - Fırtınalar

Tiyatro Oyunları :

1999 - Fehim Paşa Konağı, Tiyatro Kedi

2001 - Herkesin Gözü Önünde

2002 - Aşk Olsun Aşk

2003 - Boeing Boeing

2005 - Ağır Roman

2007 - Kadıncıklar

2012 - Selvi Boylum Al Yazmalım

2015 - 2016 - Frankenstein :Mary Shelley - Çolpan İlhan - Sadri AlışıkTiyatrosu

BİR ZAMANLAR ÇKUROVA DİZİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Gördüm Perçin (Hünkar)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur ve 53 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

Murat Ünalmış(Bir Zamanlar Çukurova Demir)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur ve 37 yaşındadır. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.

Uğur Güneş(Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz)

Uğur Güneş Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataşlı oğlanı Tuğtekindir; olmadı İsimsizler dizisinin Kaymakam Fatihidir. Son yıllarda başarısını ispatlamış aranan bir başroldür. 1987 Ankara doğumlu genç oyuncu sadece 31 yaşındadır. Urfalıyam Ezelden dizisinde canlandırdığı Çetin karakteri ile ilk olarak tanınmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir.

Hilal Altınbilek(Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Yaman)

Hilal Altınbilek Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat vererek hayatımıza dahil olmuş güzel oyuncudur. Son olarak yine Avşar filmin çektiği Çocuklara Dokunma filminde rol almıştır. İdo Tatlıses ile bir aşk yaşamış ve uzun süre magazin gündemlerini meşgul etmiştir. 1991 yılında İzmir’de doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Turgay Aydın(Bir Zamanlar Çukurova Sabahattin)

Son olarak Hatırla Sevgili, O Hayat Benim, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol almıştır. Turgay Aydın yarı Alman’dır. Almanya doğumludur be 47 yaşındadır. Alman Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Umuda Kelepçe Vurulmazda Gardiyan Nizam ismli ile tanınmıştır.

Bülent Polat (Bir Zamanlar Çukurova Gaffur)

8 Mart 1979 da Tunceli’de doğan Bülent Polat 39 yaşındadır. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Bülent Polat Zaza asıllıdır. Meslek hayatına tiyatro oyunarı ile başlayan Bülent Polat Avrupa Yakası’nda Şehsuvar (Şesu) karakteri ile ünlendi. Son olarak Kertenkele: Yeniden Doğuş (Yılmaz) rolü ile beğeni topladı. Karagül dizisimde hayat verdiği Sabri karakteri de unutulmazları arasına girdi. Amerika oyunculuk ve dil eğitimi aldı ve bulundu süre boyunca da bar işletmeciliği yaptı.

Sibel Taşçıoğlu(Bir Zamanlar Çukurova Şermin)

28 Temmuz 1976 da Bursa da dünyaya gelen Sibel Taşçıoğlu 42 yaşındadır. Oyunculuğun yanında seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmaktadır. Bursa Devlet Tiyatrosunda meslek hayatına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Son olarak Medcezir dizisinde Nevin karakterine hayat verdi ve ünlendi. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem Gülbahar Sultan’ı ve Kehribar Sanem’i olarak izleyicisi karşısına çıktı. Özellikle Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sevda karakteri ile yükseliş yaşamıştır.

Selin Yeninci(Bir Zamanlar Çukurova Saniye)

Rengarenk Dizisinde Neşe olarak tanındı. 1988 İstanbul doğumlu olan Selin Yenici 30 yaşındadır ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Son olarak Star Tv de izlenme rekorları kıran Avlu dizisinde de Merve karakterine hayat vermiştir. İlk olarak 2014 yılında Olur Olur filmi ile kariyerine başlamıştır. 1,64 cm boyunda ve 54 kg’dır.