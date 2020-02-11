Kerem Alışık İBB'ye drama eğitim hizmeti verecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) drama eğitim hizmeti ihalesini ünlü sanatçı Kerem Alışık'ın şirketi üstlendi. Kerem Alışık, proje kapsamında çocuklara iletişim ve empati kurma becerilerini geliştirecek programlar sunacak.

Efsane tiyatrocu ve sinema oyuncusu Sadri Alışık'ın, kendisi gibi tiyatrocu ve sinema oyuncusu olan oğlu Kerem Alışık, çocuklara yaratıcı drama eğitimi verecek. İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün açtığı, "Drama Eğitim Hizmeti Alım İşi" ihalesi sonuçlandı. İhaleyi ünlü sanatçı Kerem Alışık'a ait, "Alışık Tiyatro Film Reklam San. ve Tic. Ltd. şirketi kazandı. 24 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek olan drama eğitim programı için Alışık, İBB ile 168 bin 720 TL karşılığı ile sözleşme imzaladı. İhaleye teklif veren ikinci firmanın teklifi ise 169 bin 800 TL idi.

EĞİTİM HİZMETİ KİME VERİLECEK?

İBB basın danışmanlığı, söz konusu yaratıcı drama eğitimlerinin 7-10 ile 11-13 yaş gruplarındaki çocuklara verileceğini söyledi. Eğitimin amacı ve kapsamı gereği 9 ilçede 10 ayrı program şeklinde sunulacağını belirten yetkililer, ilgili ilçelerin şunlar olduğunu açıkladı: Güngören, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Ümraniye.

DRAMA EĞİTİMİNİN AMACI

İBB yetkilileri, amaçlarının drama eğitimi ile dezavantajlı çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, duygusal ve zihinsel potansiyellerini geliştirerek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bir yetkili "Yaratıcı Drama Eğitimi, çok eksenli amaçlara sahip bulunuyor" dedi.

EĞİTİMİN HEDEFİ

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM) çatısı altında sunulacak eğitim programının ilk olduğunu belirten yetkililer, "Drama eğitim programı eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, çocuklarda dil ve ifade becerilerini arttırmak, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, birlikte çalışma becerileri kazandırmak, muhakeme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini arttırmak, doğaçlama becerilerini geliştirmek olarak planlanmıştır. Çocukların, günlük yaşamda kolayca kendilerini ifade edebilmelerini ve iletişim becerilerini zenginleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında; çocukların empati kurma becerilerini geliştirecek eğitim programları izlenecek" dediler.

KEREM ALIŞIK

60 yaşındaki Kerem Alışık, İstanbul'da doğdu. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan Kerem Alışık, ünlü yazar ve şair Attila İlhan'ın da yeğeni.

Kaynak: DHA