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  3. Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Birlikte oldukları yönünde çıkan iddiaları her fırsatta yalanlayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık beraber eve çıktılar. İddialara göre Kerem Alışık aylığı 35 bin liraya Acarkent'te bir ev kiraladı.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikte rol alan ve aralarında sık sık çıkan aşk iddialarına karşı çıkan Kerem Alışık ve Hilal birlikte yaşamaya başladı.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Çiftin Acarkent'teki evinin kirasının 35 bin TL olduğu iddia edildi. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikilinin komşuları çiftin Ağustos ayından beri birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektiflere takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını bir kez daha “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.

Hilal Altınbilek'in daha önce aynı dizide rol arkadaşı olan Uğur Güneş ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte ev tuttu!

  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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