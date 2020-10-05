Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikte rol alan ve aralarında sık sık çıkan aşk iddialarına karşı çıkan Kerem Alışık ve Hilal birlikte yaşamaya başladı.

Çiftin Acarkent'teki evinin kirasının 35 bin TL olduğu iddia edildi. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikilinin komşuları çiftin Ağustos ayından beri birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektiflere takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını bir kez daha “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.

Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.

Hilal Altınbilek'in daha önce aynı dizide rol arkadaşı olan Uğur Güneş ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti.