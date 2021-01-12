Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?
ATV ekranlarının iddialı yapımı Maraşlı dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkat çeken başarılı oyuncu Kerem Atabeyoğlu merak konusu oldu. Peki Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı diziler hangileridir? İşte merak edilen detaylar...
Yayın hayatına yeni başlayan dizi Maraşlı'da Aziz Türel karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu yayınlanan ilk bölümün ardından izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı diziler hangileridir? Merak edilen detayları haberimizde derledik...
KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Kerem Atabeyoğlu, 9 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam etti. Kent Oyuncuları'nda ilk deneyimini yaşayan Kerem Atabeyoğlu, daha sonra Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı.
İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı bulunan Atabeyoğlu'nun 2011 yılı Ocak ayında ikinci evliliğini yaptığı oyuncu 'den de Altan adında bir oğlu vardır. Kerem Atabeyoğlu, 1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı isimli kitabın yazarıdır.
KEREM ATABEYOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Karmakarışık : Ray Cooney - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2012
Küllerin Arasından : Haldun Dormen - Arena Oyuncuları - 2019
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Küllerin Arasından : Haldun Dormen -Arena Oyuncuları - 2019
Bir Zamanlar Gazinoda : Haldun Dormen - Arena Oyuncuları - 2018
Popüler Gerçek : Cem Uslu - Tiyatro İstanbul/Ekip Tiyatrosu - 2017
Şempazeler : Cem Uslu - Sanatmahal - 2016
Öğüt (oyun) : Cem Uslu - Ekip Tiyatrosu - 2013
Vahşi Batı (oyun) : Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM : 2008
Kaçamak : Gerard Lauzier - Tiyatro İstanbul - 2006
Hangisi Karısı : Ray Cooney - Tiyatrokare - 2003
Polisin Müşterileri : Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001
Popcorn : Ben Elton - Dormen Tiyatrosu - 1998
Komik Para : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995
Beşten Yediye : Dormen Tiyatrosu - 1993
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Maraşlı : Kudret Sabancı - 2021
Ramo : Yağız Alp Akaydın - 2020
Tatlı İntikam : Barış Erçetin - 2016
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam : Altan Dönmez - 2012
Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010
Derman (dizi) - 2008
Kavak Yelleri - 2007
Rüya Gibi - 2006
Tadımız Kaçmasın - 2005
Son Osmanlı - 2005
Köpek : Cem Akyoldaş - 2005
Sevinçli Haller - 2004
Perili Ev - 2004
Şapkadan Babam Çıktı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Kurşun Yarası - 2003
Sultan Makamı - 2003
Yalanın Batsın - 2002
Canım Kocacığım - 2002
Parça Pinçik - 2000
Güneşe Yolculuk - 1999
Şehnaz Tango - 1996
İnce İnce Yasemince - 1995
Yaz Evi - 1993
The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert - 1992
Harry Potter (Severus Snape'i seslendirmiştir)