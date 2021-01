Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı?

Yayın hayatına yeni başlayan dizi Maraşlı'da Aziz Türel karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu yayınlanan ilk bölümün ardından izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı diziler hangileridir? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kerem Atabeyoğlu, 9 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam etti. Kent Oyuncuları'nda ilk deneyimini yaşayan Kerem Atabeyoğlu, daha sonra Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı.

İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı bulunan Atabeyoğlu'nun 2011 yılı Ocak ayında ikinci evliliğini yaptığı oyuncu 'den de Altan adında bir oğlu vardır. Kerem Atabeyoğlu, 1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı isimli kitabın yazarıdır.

KEREM ATABEYOĞLU HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Karmakarışık : Ray Cooney - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2012

Küllerin Arasından : Haldun Dormen - Arena Oyuncuları - 2019

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Küllerin Arasından : Haldun Dormen -Arena Oyuncuları - 2019

Bir Zamanlar Gazinoda : Haldun Dormen - Arena Oyuncuları - 2018

Popüler Gerçek : Cem Uslu - Tiyatro İstanbul/Ekip Tiyatrosu - 2017

Şempazeler : Cem Uslu - Sanatmahal - 2016

Öğüt (oyun) : Cem Uslu - Ekip Tiyatrosu - 2013

Vahşi Batı (oyun) : Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM : 2008

Kaçamak : Gerard Lauzier - Tiyatro İstanbul - 2006

Hangisi Karısı : Ray Cooney - Tiyatrokare - 2003

Polisin Müşterileri : Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001

Popcorn : Ben Elton - Dormen Tiyatrosu - 1998

Komik Para : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

Beşten Yediye : Dormen Tiyatrosu - 1993

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Maraşlı : Kudret Sabancı - 2021

Ramo : Yağız Alp Akaydın - 2020

Tatlı İntikam : Barış Erçetin - 2016

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam : Altan Dönmez - 2012

Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010

Derman (dizi) - 2008

Kavak Yelleri - 2007

Rüya Gibi - 2006

Tadımız Kaçmasın - 2005

Son Osmanlı - 2005

Köpek : Cem Akyoldaş - 2005

Sevinçli Haller - 2004

Perili Ev - 2004

Şapkadan Babam Çıktı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Kurşun Yarası - 2003

Sultan Makamı - 2003

Yalanın Batsın - 2002

Canım Kocacığım - 2002

Parça Pinçik - 2000

Güneşe Yolculuk - 1999

Şehnaz Tango - 1996

İnce İnce Yasemince - 1995

Yaz Evi - 1993

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert - 1992

Harry Potter (Severus Snape'i seslendirmiştir)