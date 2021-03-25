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Kerem Bürsin Hande Erçel'e İltifat ettiği anları videoya çekti!

Kısa süre önce Murat Akdoğan ile aşk iddiaları çıkan Hande Erçel'in geçtiğimiz gün baba engeli yiyerek ayrıldıkları söylendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Bürsin'den olay olacak paylaşım geldi.

Son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer edinen Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisi sona erdikten sonra adı partneri Kerem Bürsin’le anılmaya başlamıştı. Ancak ikili her seferinde bu iddialara her seferinde reddetti.

 Hande Erçel’in aşk hayatında, son olarak sürpriz bir gelişme yaşanarak gönlünü genç iş insanı Murat Akdoğan'a kaptırdığı söylendi. Ancak Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına baba Dr. Murat Akdoğan’dan veto geldi. Babasını dinleyen Murat Akdoğan’ın, Hande Erçel’den ayrıldığı öne sürüldü.

Yaşanan bu ayrılığın ardından devreye tekrar Kerem Bürsin girdi. Sosyal medya hesabından Hande Erçel'i paylaşarak iltifat etti. 

"ÇOK MU GÜZELSİN SEN YA"

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde hazırlanırken Hande Erçel'i videoya çeken Kerem Bürsin, Erçel'e, “Çok mu güzelsin sen ya…” diyerek övgüler yağdırdı.

Kerem Bürsin Hande Erçel'e İltifat ettiği anları videoya çekti!

İşte o görüntü;

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