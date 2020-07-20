Kerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştı
Sen Çal Kapımı dizisindeki bir sahnede rol arkadaşı Hande Erçel'i uzun süre öpen Kerem Bursin'in bu görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İlişkisini Kerem Bursin ile olan yakınlığından dolayı bitirdiği söylenen Hande Erçel'de çekilen bu görüntülerle kafaları karıştırdı.
Rol arkadaşı Hande Erçel ile Kerem Bursin'in Sen Çal Kapımı dizisindeki uzun öpüşme sahnesi gündemi salladı. Sosyal medyada çok konuşulan bu kamera arkası görüntüleri Hande Erçel'in Murat Dalkılıç'tan ayrılmasına ilişkin iddialarla ilgili kafalarda soru işaretleri bıraktı.
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20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:51
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