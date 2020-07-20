Kerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştı

Sen Çal Kapımı dizisindeki bir sahnede rol arkadaşı Hande Erçel'i uzun süre öpen Kerem Bursin'in bu görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İlişkisini Kerem Bursin ile olan yakınlığından dolayı bitirdiği söylenen Hande Erçel'de çekilen bu görüntülerle kafaları karıştırdı.