TV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?SON DAKİKA! Denizli'de 4.0 şiddetinde depremTrendyol 12-13-14 Ocak Alışveriş Günleri indirimleriShow TV Yayın AkışıKPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?Nagehan Alçı öğretmenlere ne dedi? | Nagehan Alçı öğretmen yazısıAUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranıŞOK 13 Ocak 2021 aktüel kataloğu | ŞOK'un kampanya haftasına özel ürünler geliyor!FETÖ Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 imam 12 askere gözaltı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Aralarında sık sık aşk dedikoduları çıkan Kerem Bursin ve güzel oyuncu Hande Erçel'in yanak yanağa verdikleri poz dedikoduları yeniden alevlendirdi.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Sen Çal Kapımı dizisinin fenomen çifti ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in dizideki arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Güzel oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz yıl uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik haberleri beklenen sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılmış ve bu ayrılığın nedeni olarak da rol arkadaşı Kerem Bursin ile olan samimiyeti gösterilmişti.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

İkili, bu iddiaları her fırsatta reddetse de sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getirdi.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Son olarak Erçel ve Bursin'in rol arkadaşları ile verdikleri pozdaki samimi halleri dikkat çekti. Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT