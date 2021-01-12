Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk dedikodularını yeniden alevlendiren fotoğraf!

Sen Çal Kapımı dizisinin fenomen çifti ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in dizideki arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz yıl uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik haberleri beklenen sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılmış ve bu ayrılığın nedeni olarak da rol arkadaşı Kerem Bursin ile olan samimiyeti gösterilmişti.

İkili, bu iddiaları her fırsatta reddetse de sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getirdi.

Son olarak Erçel ve Bursin'in rol arkadaşları ile verdikleri pozdaki samimi halleri dikkat çekti. Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.