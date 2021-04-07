Kerem Bursin'den maskesiz insanlara hakaret: ''Salaksınız!''

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncusu Kerem Bursin'in kafelerde maskelerini çıkaran vatandaşlara hakaret içerikli sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Hande Erçel ile maskesiz olarak yaptığı canlı yayında söylediği ''Salaksınız!'' ifadesi ise kameraya böyle kaydedildi.