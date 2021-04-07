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  3. Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!

Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!

Dün canlı yayında kafelerde maske takmayan vatandaşlar için kullandığı ''Salaksınız!'' ifadesinin ardından özür videosu çeken ünlü oyuncu Kerem Bursin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. ''Kabul ediyorum ''Salak'' kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi'' diyen Bursin'in o anları kameraya böyle yansıdı.

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07 Nisan 2021 Çarşamba 17:19
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