Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!

Dün canlı yayında kafelerde maske takmayan vatandaşlar için kullandığı ''Salaksınız!'' ifadesinin ardından özür videosu çeken ünlü oyuncu Kerem Bursin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. ''Kabul ediyorum ''Salak'' kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi'' diyen Bursin'in o anları kameraya böyle yansıdı.