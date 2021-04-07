Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!
Dün canlı yayında kafelerde maske takmayan vatandaşlar için kullandığı ''Salaksınız!'' ifadesinin ardından özür videosu çeken ünlü oyuncu Kerem Bursin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. ''Kabul ediyorum ''Salak'' kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi'' diyen Bursin'in o anları kameraya böyle yansıdı.
Kerem Bursin'den maskesiz insanlara hakaret: ''Salaksınız!''
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