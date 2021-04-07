Kerem Bürsin'in o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın esnasında söylediği sözler ile tepkilerin odak noktası oldu.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İnstagram uygulaması üzerinden yaptığı yayın sırasında söylediği sözler hayranlarının eleştirisine neden oldu. Bursin, "Kafelerde maskelerini çıkarıp oturanlar kusura bakmayın salaksınız" ifadelerini kullandı.
SÖZLERİ YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, rol arkadaşı ile açtığı canlı yayında sarf ettiği sözler ile eleştirilerin hedefi oldu. 33 yaşındaki Bürsin, "Kafelerde maskelerini çıkarıp oturanlar kusura bakmayın salaksınız" söylemiyle Twitter'de çok konuşulanlar listesine girdi.
Ünlü oyuncunun sözleri üzerine Twitter'da #haddinibilkerembürsin etiketi açıldı. Açılan hastaga binlerce yorum yapılarken kimi vatandaşlar tarafından haklı bulunarak destek yorumları da aldı.
İşte ünlü oyuncuya yapılan eleştirilerden bazıları:
Malsın! lm not sorry! Malsın!
Kafede maskeyi çıkaran salakmış, ağzında maske var mı peki? Yok?
Bu memlekette üç kuruş para kazanan kıytırık bir unvan alan kendini herkesin üzerinde görmeye başlıyor.Sen kimsin?
Malsın! lm not sorry! Malsın!— A. Simya (@ahusimya) April 7, 2021
Kafede maskeyi çıkaran salakmış, ağzında maske var mı peki? Yok?
Bu memlekette üç kuruş para kazanan kıytırık bir unvan alan kendini herkesin üzerinde görmeye başlıyor.
Sen kimsin?#haddinibilkerembürsin https://t.co/NTCet1nVS5
Amma çok hadsiz türedi yaa..usluba bak tarza bak..siz ne ayaksınız yaa. Sanatçı mısın sen? Örnek mi oldun bu davranışınla...
Amma çok hadsiz türedi yaa..usluba bak tarza bak..siz ne ayaksınız yaa..sanatcı mısın sen şimdi..— Güler? (@Gll36988184) April 7, 2021
Örnek mi oldun bu davranışınla...#haddinibilkerembürsin
Dizi çekimleri için maskesini çıkarıp müstehcen sahneler çeken hadsiz kafelere gidip maske takmayanlara salak diyor ❗❗❗❗
Dizi çekimleri için maskesini çıkarıp müstehcen sahneler çeken hadsiz kafelere gidip maske takmayanlara salak diyor ❗❗❗❗#haddinibilkerembürsin pic.twitter.com/e7AZFxVFOm— Sadece Tasavvur (@sadecetasavvur) April 6, 2021