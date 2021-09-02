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Kerem Bürsin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yıllar önce bakın ne yapmış! Çok şaşıracaksınız!

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in yıllar önce bir programda sunuculuk yaptığı ve bir zamanlar birliktelik yaşadığı Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un haberini sunduğu ortaya çıktı.

Kerem Bürsin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yıllar önce bakın ne yapmış! Çok şaşıracaksınız!

Son zamanlarda Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in eski bir görüntüsünün ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir magazin programında 18 yaşındayken sunuculuk yaptığı görünen ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

MERVE İLE MURAT'I SUNARKEN DİLİ SÜRÇÜYOR

Hande Erçel’in programdan görüntüleri ve bir dönem birlikte olduğu Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kerem Bürsin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yıllar önce bakın ne yapmış! Çok şaşıracaksınız!

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Güzel oyuncu Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncuları arasında yerini alıyor. Instagram hesabındaki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı oyuncularından biri.

Kerem Bürsin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yıllar önce bakın ne yapmış! Çok şaşıracaksınız!

Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.

Kerem Bürsin'le aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel yıllar önce bakın ne yapmış! Çok şaşıracaksınız!

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