Kerem Can Akyuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Can Akyuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Can Akyuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Can Akyuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Can Akyuz 1 Temmuz 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Can Akyuz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kerem Can Akyuz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Can Akyuz'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerem Can Akyuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Can Akyuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerem Can Akyuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Can Akyuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Karşıyaka

27 Ağu 2008 yılında Mardinspor

14 Ocak 2009 yılında Karşıyaka

16 Ocak 2009 yılında Diyarbakır BB

30 Haziran 2009 yılında Karşıyaka

28 Ağu 2009 yılında Diyarbakır BB

30 Haziran 2010 yılında Karşıyaka

18 Ağu 2010 yılında Türk Telekom

19 Ağu 2011 yılında Konya Şekerspor

24 Ocak 2012 yılında Adana Demirspor

21 Ocak 2014 yılında Balıkesirspor

16 Ocak 2015 yılında Alanyaspor

29 Temmuz 2016 yılında Denizlispor

17 Ocak 2020 yılında Bursaspor

26 Ağu 2020 yılında Samsunspor

2 Ağu 2021 yılında Gençlerbirliği

22 Ocak 2022 yılında Kocaelispor

8 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

Kerem Can Akyuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Can Akyuz şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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