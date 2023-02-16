Kerem Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Civelek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Civelek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Civelek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Civelek 7 Mart 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Civelek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kerem Civelek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Civelek'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerem Civelek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Civelek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kerem Civelek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Civelek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U19

9 Ocak 2017 yılında Trabzonspor U21

3 Ağu 2017 yılında BB Erzurumspor

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

21 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2021 yılında Eynesil Bld

26 Ekim 2021 yılında DSİ Karadeniz

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Kerem Civelek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Civelek şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzon Idmanocagi (2011), Trabzonspor (2011-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.