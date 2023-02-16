Kerem Ersunar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Ersunar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Ersunar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Ersunar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Ersunar 9 Haziran 2003 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kerem Yusuf Ersunar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Ersunar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oktay SERDAR yapmaktadır. Kerem Ersunar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Ersunar'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerem Ersunar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/keremersunar?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Kerem Ersunar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Ersunar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kerem Ersunar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Ersunar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U17

4 Ağu 2020 yılında Galatasaray U19

22 Ağu 2022 yılında Büyük Anadolu

Kerem Ersunar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Ersunar şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kerem Ersunar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galatasaray SK (2013-2022)

Türkiye U16 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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