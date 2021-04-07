Kerem ile Aslı’nın büyük aşkının hikayesi KAYMEK'te sergilenecek

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. "sanal sergi" faaliyetlerini sürdürerek, Kerem ile Aslı'nın hikâyesinin minyatürle anlatıldığı sergiyi vatandaşların evine taşıyacak.

KAYMEK A.Ş. eğitmenleri tarafından yapılan "Erciyes'te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı" isimli minyatür serginin hazırlıkları tamamlandı. Kayseri'nin çok az bilinen değerlerinden biri olan Kerem ile Aslı'nın sevda hikâyesi KAYMEK sergisinde canlanacak.

Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, bir ağaç dalına asılan Kerem'in Aslı'ya yazdığı şiirler de dikkat çekecek.

Canlı anlatımlı sanal sergiyi sanatseverler, 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de KAYMEK İnstagram ve Youtube sayfalarından izleyebilecek.

KAYMEK, geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşımış, KAYMEK tarafından hazırlanan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergi, Türkiye'de bir ilk olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı