Kerem İnan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Hangi takımlarda oynadı?

Futbol yorumculuğu yapan ve yorumlarıyla dikkat çeken eski kaleci Kerem İnan, sosyal medyada gündem olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum nedeniyle Kerem İnan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor.

KEREM İNAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kerem İnan, 25 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kaleci mevkinde görev yapmış Kerem İnan, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu çok sayıda kulüpte forma giymiştir.

Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazandığı takımda birinci kaleci Claudio Taffarel'in yedeğiydi. 1,89 boyundaki Kerem İnan kariyerinde 174 maça çıkmış kalesinde 205 gol görmüştür. 68 maçta ise kalesini gole kapatmıştır. Kerem İnan çıktığı 174 maçta 15 bin 449 dakika sahada kalmıştır.

Kerem İnan sırasıyla Galatasaray, Ç. Rizespor, Samsunspor, Etimesgut Şeker, Karşıyaka, Mersin İY, Şanlıurfaspor ve Erokspor'da formalarını terletmiştir.

27 kez millî takımlara çağrılan Kerem İnan, 2 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 18 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 23 kez millî formayı giymiştir.

HANGİ TAKIMLI?

Galatasaraylı olduğu bilinen Kerem İnan, futbolculuk kariyerinin ardından futbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır. A Spor'dan sonra TGRT Haber'de ekranlara gelen Stüdyo Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Öte yandan Kerem İnan Ayakkabı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıdır.

Asuman Acar İnan ile evli olan Kerem İnan'ın Alyasu adında bir kız çocuğu vardır.