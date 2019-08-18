Kerem Kamal, Ermeni rakibini yendi!
Kerem Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Ermeni rakibini 7-2 yendi ve altın madalya aldı.
Kerem Kamal, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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