Kerem Kamal kimdir?

Kerem Kamal, Ermeni rakibini Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda 7-2 yendi. Kerem Kamal böylelikle altın madalya aldı. Bunun ardından Kerem Kamal hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Kamal kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

KEREM KAMAL KİMDİR?

Güreşçi Kerem Kamal Avni Gemici İlköğretim Okulu ardından Şehzade Mehmet Koleji’nde eğitimini sürdürmüştür.

2018 yılında U23Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Kamal daha önce Avrupa Yıldızlar’da Altın, Dünya şampiyonluğu gibi bir çok başarının altında imzasını atmıştı.

Kerem Kamal’ın memleketi aslen Manisa Akhisar’lıdır. Yaşantısını da Manisa’da sürdürmektedir.