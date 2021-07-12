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Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!

Geçtiğimiz haftalarda Şevval Şahin'le yemekteyken Marcus Aral tarafından denize atılan Kerem Kamışlı bu olay sonrası çareyi kendisine koruma tutmakta buldu.

Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!

İş insanı Kerem Kamışlı, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ile yemeğe çıkmış ve hayatının şokunu yaşamıştı. 

Kamışlı, Şahin ile yemek yediği sırada mekana gelen Yiğit Marcus ikiliyle önce fotoğraf çekilmiş ardından Kamışlı ile tartışarak sandalyesiyle birlikte denize atmıştı.

ÖZEL KORUMA TUTTU

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı yaşanan olay sonrası özel koruma tuttu. İri yarı koruma, onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!

Öte yandan olayın ardından Kerem Kamışlı'nın Marcus’a Türkiye’nin vergisinin %10’unu ben veriyorum ,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30’u bizim, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni Türkiye’ye sokmam” diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Marcus Aral'ın ise boğaz manzarasının fotoğrafını  çekerek, "Ne kadar güzel bir akşam' notu eklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!

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